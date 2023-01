Boomerissia su Rai 2 | significato e di cosa parla il nuovo programma di Alessia Marcuzzi

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 10 gennaio 2023) Se avete dato uno sguardo alle guide tv di oggi, martedì 10 gennaio 2023, avrete sicuramente notato che su Rai 2 parte undal titolo Boomerissima. Un nome insolito, per untv, ma che racchiude al suo interno l’obiettivo della trasmissione stessa. Qual è ildi Boomerissima? Molto semplice: il riferimento è infatti alla parole “Boomer”, un aggettivo inizialmente utilizzato per indicare quella generazione nata durante il cosiddetto “baby boom”, ovvero tra il 1946 ed il 1964. Negli ultimi anni, però, il termine “Boomer” è stato utilizzato dai più giovani con fare ironico e dispregiativo, per indicare le persone più grandi un po’ imbranate con le nuove tecnologie, o che hanno gusti musicali o cinematografici e televisivi totalmente differenti da quelli delle nuove generazioni. Proprio ...