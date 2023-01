Bonus termocamini | contributo del 65% | ecco come ottenerlo

Sky Tg24

Buone notizie in arrivo per chi desidera contrastare il caro energia. Arriva infatti ilche permette di risparmiare un bel po' di soldi. Contrastare il caro bollette è finalmente possibile grazie ad un aiuto messo a disposizione del governo. Si tratta del cosiddetto ...L'agevolazione è prevista per icon 4 stelle e con alta efficienza di energia, cioè con un rendimento termico migliore. Spetta sia alle pubbliche amministrazioni sia ai privati, ed è stata introdotta nel 2012. Viene ... Bonus termocamini 2023, come funziona e a chi è rivolto Non tutti i termocamini prevedono l’accesso al Bonus rivolto tanto ai privati quanto alle Pubbliche amministrazioni. L'erogazione del contributo è assegnata al Gestore dei servizi energetici ...Il caro bolletta continua a mettere in difficoltà tantissime famiglie: con questo bonus è possibile risparmiare più del 50% sul riscaldamento.