Bonus Maroni 2023 | aumento stipendio per chi non va in pensione | come funziona

(Di martedì 10 gennaio 2023) La Legge di bilancioripropone il cosiddettodestinato ad incentivare i dipendenti prossimi allaa proseguire l’attività lavorativa.La norma, contenuta nella Manovra di recente approvata con Legge 29 dicembre 2022 numero 197, è analoga a quella contemplata dalla Legge 23 agosto 2004 numero 243 per il periodo 2004 – 2007.Interessati dall’incentivo sono quanti maturano i requisiti per l’uscita anticipata dal lavoro sfruttando Quota 103, altra novità della Manovra, nel solco dei precedenti Quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi) per il biennio 2019 – 2021 e Quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi) per il solo 2022.Analizziamo la fattispecie in dettaglio. Indice: cosa prevede la Manovra...