(Di martedì 10 gennaio 2023) Sta per partire l’aiuto economico per un massimo di 800che è riservato a chi ha almeno un figlio ed è separato o divorziato. Si tratta del, la misura che permette aio divorziati, a basso reddito, di poter contare su un sostegno finanziario per il pagamento degli alimenti all’ex e ai figli. L’assegno può arrivare fino ad un valore di 800alper la durata massima di dodici mesi, per un totale annuo di 9.600, di cosa si tratta Il decreto attuativo del 23 agosto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale di mercoledì 26 ottobre,ha stabilito le regole per la domanda di accesso al, ...

QuiFinanza

Sta per partire l'aiuto economico per un massimo di 800 euro che è riservato a chi ha almeno un figlio ed è separato o divorziato. Si tratta delseparati, la misura che permette aiseparati o divorziati, a basso reddito, di poter contare su un sostegno finanziario per il pagamento degli alimenti all'ex e ai figli. L'...... gli altri insegnanti, il personale scolastico, gli studenti e " strano ma vero " anche i. ... In quei paesi si dà anche per scontato che isalariali dei docenti siano collegati alla ... Bonus genitori separati, come richiedere gli 800 euro al mese È in arrivo un bonus di ben 800 euro: si tratta di un aiuto molto importante per alcune persone, ma chi può richiederloBonus 800 euro, un aiuto ai genitori in crisi: come presentare la domanda. Anche per il 2023 il sostegno è stato confermato dal governo ...