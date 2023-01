Bonus bollette nel 2023 | a chi spetta e come richiederlo

(Di martedì 10 gennaio 2023) Lo sconto su gas, luce e acqua è stato prorogato dalla Manovra approvata a dicembre. Il tetto posto all’Isee per beneficiarne era in un primo momento pari a 8.625. Nel 2022 è stato alzato a 12mila euro e la legge di Bilancio l’ha portato fino a 15mila. Ilsociale o, cioè lo sconto su luce e gas per le famiglie in difficoltà, è stato prorogato dalla Manovra con un innalzamento del tetto posto all’Isee: da 12mila a 15mila euro. In alternativa,a chi ha 4 o più figli a carico e con Isee entro i 20mila euro. Arriva ilper il: a chiva richiesto? Lo si legge nel testo della Legge di Bilancio: “Per l’annosono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe ...

Sky Tg24

Il Decreto Aiuti ter ha ufficialmente stanziato il150 euro . È, a tutti gli effetti, un' ... Serve per sostenere le spese delle. Il contributo è stato previsto dal Decreto Aiuti Ter ,...Ilsociale o, ovvero lo sconto su luce e gas per le famiglie in difficoltà, è stato prorogato dalla Manovra con un innalzamento del tetto posto all'Isee : da 12mila a 15mila euro. In alternativa, ... Bonus bollette, come funziona nel 2023 e a chi spetta Il bonus autonomi è stato esteso dal Ministero del lavoro anche ai non titolari di partita Iva. Tutte le novità ...Bonus bollette 2023. Richiesta, Isee e importo del bonus sociale per famiglie a basso reddito, rinnovato e modificato dal governo Meloni.