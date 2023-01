(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) –a lavoratorie professionisti nondiIva l’accesso all’indennità una tantum di 200 euro prevista dal cosiddetto Decreto Aiuti, incrementata di altri 150 euro per i redditi sotto i 20mila euro dal decreto Aiuti-ter. Il decreto interministeriale firmato il 7 dicembre, dalla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, e dal ministro delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, è stato registrato dalla Corte dei Conti. A segnalarlo in una nota è il ministero del Lavoro, spiegando che si modifica così l’originaria previsione attuativa del decreto ministeriale del 19 agosto 2022, pubblicato sulla Gu 224 del 24 settembre, con cui si indicavano come beneficiari esclusivamente i lavoratorie i professionistidi ...

224 del 24 settembre, con cui si indicavano come beneficiari esclusivamente i lavoratorie i professionisti titolari di partita Iva. La misura aveva come obiettivo il contrasto al caro vita ...... con cui si indicavano come beneficiari esclusivamente i lavoratorie i professionisti titolari di partita Iva . La misura aveva come obiettivo il contrasto al caro vita dovuto all'aumento ... Bonus autonomi esteso ai non titolari di partita Iva Proseguono dunque gli impegni del Governo, anche con il Consiglio dei Ministri in programma oggi intorno alle 1830: sul tavolo il caro energia con l'esecutivo che - come ha annunciato ieri il Ministro ...Mentre prosegue alla Camera dei Deputati la discussione per la trasformazione in Legge del Dleg “Aiuti quater” che, ricordiamo, a cominciare dal Superbonus dispone significative modifiche agli incenti ...