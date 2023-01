Bonus auto e moto 2023 | via alle domande | come funziona e chi può chiederlo

(Di martedì 10 gennaio 2023) A partire da oggi, martedì 10 gennaio, è possibile inviare le richieste per i cosiddetti, gli incentivi per l'acquisto di veicoli ecicli a zero o basse emissioni. In ballo c'è un pacchetto di...

ilmessaggero.it

Ecoincentivie moto 2023 da domani al via: tutti gli sconti e le condizioni per iCome fare domanda La procedura per presentare la richiesta sarà indicatao sul sito www.famiglia.gov.it . ...Dal 10 gennaio riaprono le prenotazioni per acquistare un'o una moto non inquinante con imessi a disposizione dal governo. Ecco come funzionano i nuovi incentivi, per acquistare un'elettrica, o ibrida o a basse emissioni. Ma gli incentivi ... Bonus auto e moto 2023, domande dal 10 gennaio (alle 10). Chi può richiederli, per quali modelli e come ottene Ripartono le prenotazioni degli incentivi Ecobonus 2023 per l'acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni inquinanti. Novità nei limiti d'intervento e nello stanziamento dei .... Rispetto all'anno sco ...Annuncio vendita Audi A3 Sportback 30 TDI S line edition usata del 2021 a Torino nella sezione Auto usate di Automoto.it ...