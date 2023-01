Bonus 200 euro esteso anche ad autonomi e professionisti senza Partita Iva | ecco chi può fare domanda

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ilda 200contro il caro vita si allargaa lavoratorinon titolari diIva: il decreto firmato dal ministero del Lavoro e quello delle Finanze prevede un ampliamento della platea di beneficiari dell’indennità una tantum istituita lo scorso anno dal governo Draghi per ammortizzare l’aumento del costo dell’energia e dell’inflazione per le famiglie. Con il “ritocco” dovrebbero essere inclusi adesso circa 30mila lavoratorie circa 50mila, tra cui circa 30mila specializzandi in medicina e chirurgia. La misura, disposta dal decreto legge 17 maggio 2022, è stata successivamente incrementata di 150, per le famiglie con i redditi più bassi. Oggi per ottenerlo è ...

Informazione Fiscale

AUTONOMI E ASSEGNO FIGLI, ECCO LE NOVITÀ Anche i lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita Iva avranno accesso aldieuro previsto dal Decreto Aiuti. Non solo: ...Si riaccendono ancora una volta i riflettori suleuro che il primo Decreto Aiuti ha messo in campo per autonomi e professionisti . La storia dell' indennità contro il caro prezzi fatta di ritardi, sospensioni e dubbi non è ancora finita. ... Bonus 200 euro autonomi e professionisti esteso anche a chi è senza partita IVA Bonus autonomi (o bonus 350 euro) esteso a lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita Iva. L'accesso all'indennità una tantum di 200 euro è ...Tra gli incentivi per le famiglie il governo ha previsto il bonus 800 euro per i genitori separati. Può essere erogato per non più di 12 mensilità, in totale ...