Bonus 200 euro | elenco dei beneficiari esteso a chi non ha la Partita Iva | ecco chi può riceverlo e come ottenerlo

F-Mag

euro esteso a anche ai lavoratori autonomi e professionisti non titolari di una Partita Iva . Il ministero del Lavoro e quello delle Finanze hanno firmato il decreto, che prevede l'...... il vantaggio per le aziende che deriva dagli sgravi fiscali, contributivi, retributivi e dai... 1.borse per dottorati di ricerca rientranti negli ambiti di interesse del PNRR; 1.000 borse ... Bonus 200 euro, esteso agli autonomi e i professionisti senza Partita Iva: le novità | F-Mag Bonus 200 euro esteso a anche ai lavoratori autonomi e professionisti non titolari di una Partita Iva. Il ministero del Lavoro e quello delle Finanze hanno firmato il decreto, che ...Il bonus una tantum da 150 euro è il secondo intervento teso ad assorbire le conseguenze dell'inflazione sul potere di acquisto ...