Bonus 200 euro e 150 euro estesi a 80mila autonomi e professionisti senza partita Iva | possono fare domanda

(Di martedì 10 gennaio 2023) Esteso a lavoratorinon titolari diIva l’accesso all’indennità una tantum di 200prevista dal decreto Aiuti, incrementata di altri 150per i redditi sotto i 20miladal decreto Aiuti-ter. Il decreto interministeriale firmato il 7 dicembre dalla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, e dal ministro delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, è stato registrato dalla Corte dei Conti. Si modifica così l’originaria previsione attuativa del decreto ministeriale del 19 agosto 2022, con cui si indicavano come beneficiari esclusivamente i lavoratorie ititolari diIva. La misura aveva come ...

Bonus 200 euro, esteso agli autonomi e i professionisti senza Partita Iva: le novità | F-Mag Via libera dalla Corte dei Conti all'ampliamento della platea dei beneficiari: 80mila persone tra cui 30mila specializzandi in medicina ...Dallo sgravio contributivo alla nuova riforma dell'Irpef ancora in fase di discussione, tutti gli interventi del governo per dare respiro alle tasche degli italiani ...