Bonsignore | “Milik l’acquisto più azzeccato della Juventus”

(Di martedì 10 gennaio 2023) Filipporitiene che Arkadiuszsiapiùed a Napoli potrebbe essere la sua partita Filippo, giornalista del Corriere dello Sport, ha espresso la sua opinione sul big match di venerdì sera tra Napoli e, attraverso le frequenze di Radio Punto Nuovo. Protagonista del match potrebbe essere il grande ex Arkadiusz, così commenta: “Napoli-può essere la partita di, che è anche in un ottimo momento. E’ la sorpresa dei bianconeri,piùse vediamo quanto è costato e quanto sta rendendo. Ha segnato sette gol quasi tutti decisivi e contro il ...

AreaNapoli.it

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Filippodel Corriere dello Sport: 'Napoli - Juventus può essere la partita di, che è anche in un ottimo momento. E' la sorpresa dei bianconeri, l'acquisto più azzeccato se vediamo quanto è ...alla CMIT TVSUAREZ - 'Non so quanto possa riaprirsi una pista che è stata così ... VICE VLAHOVIC - 'Al momento si era parlato dei vari, Simeone e la pista più accreditata era Arnautovic ... Napoli-Juventus, Bonsignore: 'Può essere la partita di Milik, è l'acquisto più azzeccato' In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Filippo Bonsignore del Corriere dello Sport: "Napoli-Juventus può essere la partita di Milik, che è anche in un ott ...Il giornalista del Corriere dello Sport, Bonsignore, ha parlato del big match di venerdì prossimo che si giocherà al Maradona tra Napoli e Juve.