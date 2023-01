Bonelli | “Soumahoro rifletta su sé stesso | non abbiamo abbandonato nessuno”

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Non. La solidarietà si dà quando c’è chiarezza. Mio padre mi ha insegnato che per avere sostegno bisogna essere sempre chiari. L’ultima riunione fatta con Aboubakar era più o meno a metà novembre, quando glichiesto di portarci gli elementi per darci modo di dargli il nostro supporto. In fondo siamo noi ad averlo candidato e portato in Parlamento. Dopo due mesi nulla di tutto ciò è accaduto. Da questo punto di vista parlano i fatti. Penso che Abou debba riflettere bene su sée su come ha gestito questa vicenda”. Lo dice all’AdnKronos Angelo, deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra. Sulla vicendasi dice “deluso sul piano umano e dispiaciuto nei confronti della nostra comunità” e ribadisce che ...

