(Di martedì 10 gennaio 2023) In assenza del loro 'Capitano' (strategicamente ripiegato a Miami dal 30 dicembre per un mese intero di ferie), i sostenitori piu' radicali di Jairhanno portato la lorofino alle ...

Agenzia ANSA

... oltre a ricalcare quasi pedissequamente i fatti di due anni fa a Capitol Hill, rischia di inchiodarealle proprie responsabilita' 10 gennaio 2023...il Sud molto meglio di Berlusconi o di Letta C'è feeling tra D'Alema e Conte Casini si: no ... Lula, Sudamerica va a sinistra Ma nel Congresso la destra diè in maggioranza ... Bolsonaro si smarca dalla protesta, ma adesso rischia il carcere ... In assenza del loro 'Capitano' (strategicamente ripiegato a Miami dal 30 dicembre per un mese intero di ferie), i sostenitori piu' radicali di ...Disordini gravissimi in Brasile a opera dei bolsonaristi: oltre 400 arresti. Leggi la notizia completa nell’articolo!