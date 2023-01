Bolsonaro e i consigli di Trump&Bannon | dopo l’assalto | sono in corso delicati giochi di potere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Rio de Janeiro Non è andato certo a Disneyland, l’ex presidente del Brasile Jair, il quale –la vittoria elettorale presidenziale di Luiz Inácio Lula da Silva – ha lasciato il 30 dicembre il Brasile, volando sull’aereo presidenziale verso la Florida, dove, ancora oggi, permane con la moglie e alcuni fedelissimi assessori. Parte del ristretto entourage politico di estrema destra vicino a, incluso suo figlio, il deputato Eduardo, pianificarono – secondo The Washington Post – il viaggio del presidente ancora in carica, assieme agli assessori dell’ex presidente Donald Trump. L’incontro avvenne nel lussuoso resort di proprietà di Trump, il Mar-a-Lago Club a Palm Beach in Florida. Nella riunione – sostiene il giornale americano – il gruppo discusse i “prossimi passi” da fare, ...