Bologna | Thiago Motta | 'Ci è mancato qualcosa Orsolini bene in entrambe le fasi'

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ilsi mette in mostra nella sfida con l'Atalanta, ma non riesce a concretizzare una buona prestazione, espressa soprattutto nei...

DAZN

Motta, allenatore del, ha parlato al termine della partita persa contro l'Atalanta al Dall'AraMotta, allenatore del, ha parlato a Sky Sport. PAROLE - "Credo che abbiamo ......uomini diMotta ma nella ripresa l'ingresso di Boga cambia volto alla partita e gli orobici trovano i due gol che mettono fine alla striscia di imbattibilità in casa di 4 partite del. ... Bologna, Thiago Motta: "Questi ragazzi entrano in campo pensando a Mihajlovic" Thiago Motta, allenatore del Bologna, commenta così la sconfitta contro l’Atalanta del suo Bologna: “Credo che abbiamo fatto una buona prestazione, come contro la Roma. Alla fine abbiamo avuto due ...L’Atalanta torna alla vittoria dopo quattro partite. La squadra di Gian Piero Gasperini strappa in rimonta i tre punti al Dall’Ara, superando il Bologna per 1-2 nel posticipo della diciassettesima gio ...