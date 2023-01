Bologna | Orsolini verso il rinnovo | respinte tutte le offerte

(Di martedì 10 gennaio 2023) Un sinistro a giro per metterla lì, all’angolino. Come a dire “io ci sono”. C’è eccome Riccardo,...

Pianeta Milan

Commenta per primo Riccardoviaggia verso il rinnovo di contratto con il. Tra la società e l'attaccante rossoblù c'è un'intesa verbale per un prolungamento fino al 2026, con aumento dell'ingaggio fino a 1,5 ...daa Dominguez, da Motta a Ferguson: il meglio e il peggio di- ... Bologna, Orsolini segna e dedica il gol a Mihajlovic | VIDEO Il maestro non si batte. E neppure l’emergenza. Motta e il Bologna si inchinano alla Dea di Gasp. Il Bologna ci prova a ribaltare le gerarchie e la logica, ma l’Atalanta vince in rimonta. Che i nerazz ...Dunque i gialloblù scaligeri ritornano alla vittoria che mancava dal mese di settembre, mentre gli orobici ritrovano i tre punti, rimontando lo svantaggio iniziale realizzato da Orsolini. L’Atalanta r ...