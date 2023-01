Bologna | Orsolini | 'Con Sinisa avevo un rapporto speciale | volevo dedicargli questo gol dal cuore'

La Provincia di Cremona e Crema

Al quinto passa ilsi avventa con cattiveria sul pallone rinviato corto da Palomino, si sistema la sfera per crearsi lo spazio e far partire un sinistro chirurgico che trafigge il ...- Atalanta 1 - 2 Marcatori: 6' pt, 2' st Koopmeiners, 13' st Hojlund.: Skorupski 6; Posch 6 (36'st Cambiaso sv), Lucumi 6.5, Soumaoro 5.5, Lykogiannis 5; Medel 6 (23'st ... Orsolini illude il Bologna, l'Atalanta vince in rimonta 2-1 L’Atalanta torna alla vittoria dopo quattro partite. La squadra di Gian Piero Gasperini strappa in rimonta i tre punti al Dall’Ara, superando il Bologna per 1-2 nel posticipo della diciassettesima gio ...Tre punti fondamentali per l’Atalanta che raggiunge al quinto posto Lazio e Roma a 31 a tre lunghezze dalla Champions League. Il Bologna, però, manovra bene ancora sulle fasce e Orsolini manda alto di ...