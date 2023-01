Bologna-Atalanta | Orsolini | “Abbiamo pagato dieci minuti di black-out”

(Di martedì 10 gennaio 2023) “Sinisa e Luca mi hanno dato tanto, il mio gol lo dedico a loro. Peccato non aver preso punti stasera. Eppurecominciato la gara con un atteggiamento giusto,trovato il vantaggio, ci siamo chiusi edfraseggiato bene. Tanto che, nell’intervallo, il mister ci ha fatto i complimenti. Poi, nella ripresa,avuto 10? di-out che. Perdiamo partite per alcune leggerezze che non possiamo commettere in questo periodo”. Queste le parole di Riccardo, attaccante del, al termine della partita con l’. “Mercato? Sto bene a, mi sento un uomo importante per questa squadra, sento che posso dare il mio contributo” ha concluso ...

1 - 2 (1 - 0)(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski, Posch (37 st Cambiaso), Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis, Medel (24 st Schouten), Ferguson (24 st Pyyhtia), Orsolini, Dominguez, ...Nerazzurri corsari nella ripresa dopo un primo tempo in apnea e sotto di un gol: a segno Orsolini per l'illusione del ... Bologna-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla Quando sei in vetta puoi solo scendere, ma quando sei in fondo puoi solo risalire. Il punto finale della partita di Bologna è questo. L’Atalanta del primo tempo è un punto basso. Ma molto basso. Diffi ...Il Bologna di Thiago Motta ha perso 2-1 contro l'Atalanta allo stadio "Dall'Ara" nel match valevole per la 17esima giornata d'andata di Serie A. Terzo gol in campionato per Riccardo Orsolini, arrivato ...