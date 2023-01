Bologna | accoltella l’ex davanti ai figli | convalidato l’arresto I bimbi | “Papà l’ha colpita con le forbici 10 volte”

(Di martedì 10 gennaio 2023) “Salva la mamma, salva la mamma”. Così un bambino di otto anni ha pregato un passante di soccorrere la madre,ta dalcompagno il giorno della vigilia di Natale a. L’intervenuto dell’uomo fermato per strada ha consentito di salvare la vita della 25enne,con lediecidal. Il racconto drammatico di quanto accaduto il 24 dicembre scorso emerge dagli interrogatori dei testimoni, primi fra tutti i, citati dall’edizione bolognese de Il Corriere della Sera. Già alle 7.51 di mattina, la donna aveva contattato il padre per chiedere aiuto.compagno forse sotto l’effetto di stupefacenti, si era recato nel bed and breakfast in cui lei aveva trovato una sistemazione temporanea con i ...

TPI

l'ex moglie davanti ai figli e scappa con l'auto rubata: fermato. La ragazza operata d'urgenza ora è stabile di Rosario Di Raimondo 24 Dicembre 2022Intanto continuano le indagini, affidate ai carabinieri e alla squadra mobile di, su ... Tentato omicidio in via Rialto:la ex moglie, catturato dopo la fuga ... Bologna, accoltella l’ex davanti ai figli: convalidato l'arresto Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Luis Muriel ha la tallonite, come svelato in conferenza da Gasperini, e per questo motivo non è stato convocato per il Bologna. Ecco la lista completa dell’Atalanta, manca anche Malinovskyi che va al ...