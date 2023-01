Bollette 2023 | contro la stangata conviene la domiciliazione bancaria “trucco salvezza”

Sky Tg24

Ma ricordo che abbiamo impegnato 30 miliardi per ridurre il costo delle". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, in una intervista a Rai news 24. Alla ...... se i conti lo consentiranno, appena possibile interverremo per ridurre anche il costo della benzina ma abbiamo già investito 30 miliardi per ridurre il costo delle'. Bonus bollette, come funziona nel 2023 e a chi spetta Il Cdm sta valutando l'ipotesi di intervenire già stasera con una misura contro il caro bollette. Pichetto, prevista stabilizzazione su questi prezzi. Ciriani, se sarà possibile interverremo sulle acc ...Lo sconto su gas, luce e acqua è stato prorogato dalla Manovra approvata a dicembre. Il tetto posto all’Isee per beneficiarne era in un primo momento pari a 8.625. Nel 2022 è stato alzato a 12mila eur ...