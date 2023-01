Boga disputa il miglior match con l’Atalanta. Permanenza Ad una condizione

Leggi su calcionews24

(Di martedì 10 gennaio 2023) La più bella partita di Jeremieda quando veste la maglia del. Contro il Bologna due assist che possono cambiare le carte Qual è il modoe per rimescolare carte in tavola? Buttare nella mischia un giocatore etichettato come esubero e vederlo come uno deii in campo: risultando decisivo per il risultato finale. Jeremiehato una super prestazione durante Bologna-Atalanta, beneficiando soprattutto delle posizioni in campo (prima trequartista e poi seconda punta), che gli hanno permesso ampi spazi e vantaggi anche nel saltare l’uomo: siglando due assist importanti per la vittoria. Ilvisto ieri sera rappresenta il perchéabbia avuto 25 milioni di motivi per puntare su di lui un anno fa. ...