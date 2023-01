Blitz antimafia a Ostia | case Ater occupate abusivamente come deposito di armi e droga

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 10 gennaio 2023)– Su delega della Direzione Distrettualedella Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo dihanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare per una coppia di italiani gravemente indiziati di aver organizzato, gestito e tratto profitto dall’occupazione abusiva di locali e box di proprietà dell’A.T.E.R., siti in via delle Ebridi e Via Martinica, nonché eseguito un decreto di sequestro preventivo di numerosi locali commerciali e di tutte le cantine situate nel complesso alloggiativo di edilizia popolare, per un totale di 4947 mq. La coppia è gravemente indiziata del reato di invasione di edifici, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, proprio perché gli immobili, ubicati nel quartiere “Nuova”, feudo delle famiglie Fasciani e Spada, sarebbero ...