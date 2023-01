Blitz ambientalisti | l’attivista di Ultima Generazione sotto inchiesta | «Il pericolo non sono io | ma i governi» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di martedì 10 gennaio 2023) «stato definito socialmenteso a causa delle azioni di dissenso svolte in questi mesi, ma la verasità sociale è neiche continuano a investire nei combustili fossili, ovvero sulla morte delle persone». Così Simone Ficicchia, il portavoce diche ha affrontato oggi la prima udienza a seguito dell’indagine aperta dalla procura di Pavia a suo carico, commenta a Open la decisione dei pm di chiedere per lui la “sorveglianza semplice” (e non “speciale”, come inizialmente richiesto). Il Tribunale di Milano si è riservato di decidere tra 30 giorni. «Se poi dovesse avere delle conseguenze, dovrò anche cambiare il mio contributo che do al movimento e alle azioni di disobbedienza civile», spiega20enne. Ma – ci tiene a ...