Bimba di 9 anni inizia a cantare un classico rock famoso – 5 secondi dopo si sente un mormorio dal pubblico

Leggi su it.newsner

(Di martedì 10 gennaio 2023) Emergere nel mondo della musica attuale non è sicuramente facile. Bisogna avere una voce che si distingue da tutte le altre e che subito catturi l’attenzione del. Quando la bambina di 9, Imma Davis, arriva sul palco della versione britca di Got Talent, ha spuntato tutte le caselle necessarie. Ci sono innegabilmente molti talent show in tutto il mondo. Ogni anno mi meraviglio dal fatto che ci siano così tanti talenti, là fuori nel mondo, che non sono stati ancora scoperti, fino a quando non salgono su un palco. Un caso simile si è presentato quando la bambina di 9, Imma Davis, è apparsa sul palco di America’s Got Talent. Nonostante la musica significasse tutto per Imma Davis, la ragazzina che si presenta sul palco è una ragazzina che sembra nervosa, in jeans e maglione ...