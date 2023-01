(Di martedì 10 gennaio 2023) Si mette male per Joe. Stando a quanto riferito da una fonte alla Cnn, diversi documenti riservati, risalenti al periodo in cui l'attuale capo dellabianca era vice presidente dell'Amministrazione Obama, sono stati ritrovati a Washington in un suo ufficio privato. Lo hanno segnato i National Archives al dipartimento di Giustizia, affinché vengano svolte ulteriori indagini. I documenti sono stati rinvenuti dai legali dilo scorso novembre, durante i lavori di sgombero di un ufficio di Washington che era utilizzato dal presidente nell'ambito del suo rapporto di lavoro con la University of Pennsylvania, della quale è stato professore onorario tra il 2017 e il 2019. I documenti rinvenuti sarebbero meno di una decina. Non è chiaro a cosa il materiale si riferisca o perché si trovassero nell'ufficio privato dell'allora ...

... 58 anni, californiano e repubblicano,cinque giorni di voto ha ostentato ottimismo fino all'... il ragazzino che ritorna "Responsabilità" - Joesi è congratulato con Kevin McCarthy per la sua ...... ripristina la regola per cui anche un solo deputato può presentare una mozione di sfiducia... più potere per indagare su questa recalcitrante amministrazione'. Il budget è stato innalzato ai ... Biden nei guai, dossier segreti nella sua casa privata. Furia Trump: "Fbi intervenga" Si mette male per Joe Biden. Stando a quanto riferito da una fonte alla Cnn, diversi documenti riservati, risalenti al periodo in cui l'attuale ...(Adnkronos) – “Quando l’Fbi farà irruzione nelle numerose case di Joe Biden, forse anche alla Casa Bianca Questi documenti non sono stati assolutamente declassificati”. Così l’ex presidente Donald ...