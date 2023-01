Biden come Trump | documenti segreti nel suo ufficio L' ex presidente | L' Fbi perquisisca tutte le sue case

(Di martedì 10 gennaio 2023) Joeè finito nella bufera negli Usa a causa diriservati rinvenuti in un suoprivato, risalenti al tempo in cui era vicedegli Stati Uniti, durante l'amministrazione Obama. L’exDonaldha chiesto all’Fbi di perquisirele abitazioni di Joe, dopo la scoperta, si trovavano in un suoe risalgono al biennio 2017-2019. “Quando è che l’Fbi - ha commentatosu Truth - andrà a perquisire le moltedi Joe, e forse persino la Casa Bianca? Questinon erano certamente 'non classificati'”. I National Archives, gli archivi di Stato, hanno riportato la questione al dipartimento Giustizia ...

Sky Tg24

Probabilmente per questo ha visto la pronta e dura reazione di Joeche, oltretutto, è uscito ... Una nazione immaginaria e non maggioritaria,ha dimostrato il voto, nonostante si rivesta ..."Naturalmente, se ricevessimo tali richieste, le tratteremmofacciamo sempre, le tratteremmo seriamente", ha aggiunto. Lula ha invece discusso al telefono con il presidente americano Joe... Usa, carte classificate trovate in ex ufficio di Biden. Trump e i repubblicani attaccano Non è chiaro a cosa si riferiscano o perché si trovassero nell'ufficio privato dell'allora vice presidente. Diversi documenti riservati, risalenti al periodo in cui Joe Biden era vice presidente dell’ ...Stavano impacchettando dei documenti per liberare un armadietto in un ufficio che Joe Biden usava tra il 2017 e il 2019, quando sono stati trovati diversi documenti classificati di quando ricopriva il ...