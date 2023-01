Biathlon | Coppa del Mondo Ruhpolding 2023 Italia quinta forza storica in campo maschile

(Di martedì 10 gennaio 2023) Gennaio èmente il mese delle due “Classiche Monumento” delladeldi. La prima è rappresentata da, località tedesca che peraltro il 13 gennaio 1978 tenne a battesimo il massimo circuito. Prima della pandemia il borgo bavarese era solito attirare folle oceaniche provenienti da ogni dove. Era infatti la tappa con la maggior affluenza di pubblico in assoluto, vuoi per il suo blasone, vuoi per la sua collocazione geografica strategica al centro dell’Europa. InRuapading, questo il nome originale nel dialetto della Baviera, ha ospitato 92 gare individuali di primo livello (23 venti km, 41 sprint, 17 inseguimenti, 11 mass start), di cui dieci con valore iridato, diluite in quattro diverse edizioni dei Mondiali (1979, ...

Sky Sport

Il programma con le date, gli orari e la diretta streaming di Ruhpolding 2023 , quinto tappa delladel Mondo 2022/2023 di. Cinque giorni di gare sulle tedesche, dove sono in programma le individuali, staffette e mass start. Si parte mercoledì 11 gennaio con l'individuale maschile ...Tra i Senior, in gara solo per la tappa diItalia Fiocchi e non per il titolo italiano, doppietta dell'alpino Nicola Romanin (1 ora 02'43''4; 1 0 0 0). Il podio è stato poi completato dalla ... Biathlon, Coppa del mondo: Wierer 2^ nella pursuit a Pokljuka Gli avvenimenti legati alla biathleta Federica Sanfilippo, convocata per la Coppa del Mondo di sci di fondo e capace ... in ambito italiano Sanfilippo deve fronteggiare una concorrenza nel biathlon ...Il programma con le date, gli orari e la diretta streaming di Ruhpolding 2023, quinto tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon ...