Biathlon | Coppa del Mondo Ruhpolding 2023 | i convocati dell’Italia Dorothea Wierer | Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel le punte

(Di martedì 10 gennaio 2023) Prosegue senza interruzioni il massimo circuito internazionale di: ladelsi sposta in Germania, fa tappa a, dove da domani a domenica 15 gennaio andranno in scena le individuali, le staffette e le mass start per entrambi i sessi. L’Italia punta ovviamente tantissimo sulla squadra al femminile: le stelle sono. Ci saranno anche Federica Sanfilippo, Samuela Comola, Rebecca Passler ed Eleonora Fauner. Tra gli uomini ci sono le novità Daniele Fauner e Daniele Cappellari.anche Didier Bionaz, David Zingerle, Patrick Braunhofer ed unche vorrebbe provare a giocarsi nuovamente le posizioni di rilievo. Il programma: Mer. ...

OA Sport

Il programma con le date, gli orari e la diretta streaming di Ruhpolding 2023 , quinto tappa delladel Mondo 2022/2023 di. Cinque giorni di gare sulle tedesche, dove sono in programma le individuali, staffette e mass start. Si parte mercoledì 11 gennaio con l'individuale maschile ...Tra i Senior, in gara solo per la tappa diItalia Fiocchi e non per il titolo italiano, doppietta dell'alpino Nicola Romanin (1 ora 02'43''4; 1 0 0 0). Il podio è stato poi completato dalla ... Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding 2023. Italia quinta forza storica in campo maschile Prosegue senza interruzioni il massimo circuito internazionale di biathlon: la Coppa del Mondo si sposta in Germania, fa tappa a Ruhpolding, dove da domani a domenica 15 gennaio andranno in scena le ...Tra le iscritte Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer MILANO (ITALPRESS) - Non si ferma la Coppa del mondo di biathlon che, dopo la tappa slovena di Pokljuka, riparte dalla Germania. Sulla pista di ...