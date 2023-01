Biathlon | Coppa del Mondo Ruhpolding 2023 Dorothea Wierer è l’atleta più blasonata in attività nell’impianto bavarese

(Di martedì 10 gennaio 2023) È tempo di “Classiche Monumento” per il massimo circuito del. D’altronde il mese di gennaio è quello in cui vanno storicamente in scena due appuntamenti onusti di tradizione, il primo dei quali è. Sino a quando ilnon è stato sconvolto dalla pandemia, questo borgoera teatro di autentiche feste popolari, generate dalla presenza di un pubblico senza eguali formato da appassionati provenienti da ogni angolo d’Europa. Ruapading, come è conosciuto il comune nel dialetto locale, è una presenza fissa nel calendario, avendo mancato l’appuntamento solamente per cause di forza maggiore (nel 1993 l’impianto stava venendo ammodernato in vista di un’imminente edizione dei Mondiali, nel 2021 in virtù delle problematiche generate dal Covid-19). A oggi la Chiemgau Arena ha ospitato 74 gare femminili ...

Il programma con le date, gli orari e la diretta streaming di Ruhpolding 2023 , quinto tappa delladel Mondo 2022/2023 di. Cinque giorni di gare sulle tedesche, dove sono in programma le individuali, staffette e mass start. Si parte mercoledì 11 gennaio con l'individuale maschile ...Tra i Senior, in gara solo per la tappa diItalia Fiocchi e non per il titolo italiano, doppietta dell'alpino Nicola Romanin (1 ora 02'43''4; 1 0 0 0). Il podio è stato poi completato dalla ... Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding 2023. Italia quinta forza storica in campo maschile Prosegue senza interruzioni il massimo circuito internazionale di biathlon: la Coppa del Mondo si sposta in Germania, fa tappa a Ruhpolding, dove da domani a domenica 15 gennaio andranno in scena le ...Tra le iscritte Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer MILANO (ITALPRESS) - Non si ferma la Coppa del mondo di biathlon che, dopo la tappa slovena di Pokljuka, riparte dalla Germania. Sulla pista di ...