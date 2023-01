Beukema Atalanta | forte sondaggio per il difensore dell’AZ La situazione

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il giovaneSammente nel mirino dell’, ma la concorrenza non manca in termini di trattative L’sta valutando attentamente chi provare a prendere a gennaio: gente tanto giovane quantoper ringiovanire la rosa. Oltre ai soliti Doig e Szymamski, stavolta tocca alla retroguardia: nella lista c’è ilSam. Attualmente risulta che i nerazzurri stiano pensando a procedere per una possibile trattativa, ma non è l’unica a volere il giocatore. Secondo TMW ci sono anche Bologna e Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

numero-diez.com

Il giovane difensore dell'AZ Samè fortemente nel mirino dell', ma la concorrenza non manca in termini di trattative L'sta valutando attentamente chi provare a prendere a gennaio: gente tanto giovane quanto ...e Fiorentina ... ESCLUSIVA - Tanti club italiani su Beukema: Atalanta, Bologna e ... #post_excerptCalciomercato Fiorentina, in chiave mercato sono tanti i nomi accostati alla viola, sia in entrata che in uscita. La situazione.Mentre cominciano gli ottavi di finale di Coppa Italia le squadre italiane continuano a muoversi in questa finestra di mercato nella quale, sino ad ora, non sono arrivati squilli altisonanti. SEGNA UN ...