Berlusconi e gli auguri alla compagna | foto del bacio con torta ad Arcore

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – Compleanno, ieri, di Marta Fascina, ‘quasi moglie’ di Silvio. Il Cav ha postato sui social unache lo ritrae mentre bacia sulla guancia la sua, deputata di Forza Italia (che ha compiuto 33 anni), davanti a unacon una sola candelina nel salotto di Villa San Martino ad. “Qui abbiamo festeggiato il compleanno di Marta. Buona serata a tutti!”, il commento dell’ex premier. Sullo sfondo, si intravedono le ‘statuine del presepe’ in terracotta die Fascina, insieme al cagnolino Dudù, omaggio natalizio di un noto artigiano napoletano. Fascina condivide ‘scatti’ consul suo profilo Instagram con dedica d’amore: ”Non c’è festeggiamento migliore di quello trascorso con la persona che ami. Grazie a chi ...

ilGiornale.it

Qui è nata la televisione commerciale che ha resoitaliani più liberi". Lo ha dichiarato il Presidente di Forza Italia Silvioin un video pubblicato sui social. / InstagramAnche da noi il processo di delegittimazione dell'avversario è stato frequente: Silvio... O imbrattato con la vernice come hanno fattoattivisti di Ultima Generazione. Non è successo il ... Berlusconi: "Il 2023 sarà l'anno della ripresa. Fontana merita la ... "La Lombardia è la mia casa, la regione che amo, dove ci sono le radici della mia famiglia, qui è tutto quello che ho costruito...". Con un video il cui incipit richiama direttamente quello ormai stor ...Sullo sfondo, si intravedono le “statuine del presepe” in terracotta di Berlusconi e Fascina, insieme al cagnolino Dudù, omaggio natalizio di un noto artigiano napoletano. Fascina condivide gli scatti ...