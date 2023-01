Benzina | Serie A e manovra mediocre | Renzi spara a zero su Meloni

(Di martedì 10 gennaio 2023) Un giudizio impietoso. Un tema che resta al centro del dibattito politico. Un governo ancora indeciso sulle misure da adottare per risolvere la prima, vera emergenza del 2023. Matteonon lesina critiche nei confronti del governoe indirizza, in modo chirurgico, il suo attacco sull'aumento del prezzo dei carburanti e su altre decisioni di carattere squisitamente economico adottate dal centrodestra. “Sono tra i più critici. L'aumento della, dei pedaggi, i regali alle società di calcio dellaA, la cancellazione della 18App, una legge di bilancio talmenteda lasciare stupiti mi hanno portato a essere tra i più duri nel dibattito di queste settimane. Giudicheremo lada quello che fa. E per adesso il giudizio è decisamente negativo”. Parole che ...

Corriere della Sera

Il pieno dicosta quindi sui 8/9 euro in più rispetto a quanto costava solo un mese fa. Il ... Vergine bene nel lavoro 10 Gennaio Sport Fifa 23, i candidati Toty: 20 dellaA 10 Gennaio ...Anche i motori aa quattro cilindri 1.6 PureTech da 180 e 225 CV sono abbinati ... La variante ibrida plug - in E - Tense da 300 CV offre la trazione integrale die adotta gli stessi ... Rincari di benzina e gasolio: speculazione o accise I numeri Nel corso di un’intervista a SkyTg24, il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo ha spiegato come il caro benzina possa in futuro far sentire il suo peso maggiormente sulle fasce più deboli.Un giudizio impietoso. Un tema che resta al centro del dibattito politico. Un governo ancora indeciso sulle misure da adottare per risolvere la ...