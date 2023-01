Benzina | il governo vara un decreto sulla trasparenza dei prezzi - Distributore obbligato a mostrare il costo medio dei carburanti

Il Fatto Quotidiano

Leggi Anche Caro carburanti, Meloni e Giorgetti incontrano i vertici della Gdf - Lacorre verso i 2 euro Sanzioni e controlli In caso di violazione sono previste sanzioni e, in caso di ...Ilsi muove contro il caroseguendo tre binari principali: un buono da 200 euro per i dipendenti, maggiore trasparenza sui prezzi e sanzioni per i trasgressori. In serata il Consiglio dei ... Benzina e gasolio, il governo si auto smentisce. I dati del ministero mostrano che non c’è… Contro il caro benzina il Consiglio dei ministri ha messo a punto un decreto legge ad hoc a favore della trasparenza nel mercato dei carburanti ...Con il nuovo anno sono in arrivo l'aumento dei prezzi dei carburanti e dei pedaggi autostradali. Quanto spenderanno in più gli automobilisti .... Benzina, stop allo sconto sulle accise . Quanto coster ...