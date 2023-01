Benzina | il governo vara il decreto trasparenza | il distributore obbligato a mostrare il prezzo medio

Il Fatto Quotidiano

ROMA - Ilinterviene per contrastare il caro. Il decreto varato dal consiglio dei ministri convocato questa sera prevede l'obbligo per ogni distributore di carburante di esporre il prezzo medio ...E' una misura che costa oltre un miliardo al mese e ilha deciso di utilizzare quelle ... se i conti lo consentiranno, appena possibile interverremo per ridurre anche il costo dellama ... Benzina e gasolio, il governo si auto smentisce. I dati del ministero mostrano che non c’è… ACCISE, L’AUTOGOL NON SALVA L’ESECUTIVO NEANCHE AI RIGORI. L’abbiamo scritto oggi: non potendo intervenire, si grida alla speculazione. Peccato che, a smentire Meloni e i suoi, sia lo stesso ministero ...Le misure anti speculazioni decise dal consiglio dei ministri: sanzioni fino alla sospensione dell'attività per chi viola il dispositivo ...