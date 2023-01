Benzina | decreto contro il caos rincari | buoni e sanzioni | che cosa cambia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Stop aifolli e alla speculazione sul prezzo die diesel. Arriva in serata illegge approvato in Consiglio dei ministri sul caro-carburanti: è intitolato "Norma su trasparenza dei prezzi dei carburanti e rafforzamento dei poteri dillo e sanzionatori del Garante dei prezzi". Ilche dovrà ora essere approvato dal Parlamento in tempi brevi prevede che il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica provveda ogni giorno all'elaborazione del calcolo del prezzo medio giornaliero del carburante, di cui verrà data immediata comunicazione attraverso la pubblicazione sul sito del Ministero stesso. Gli esercenti perciò dovranno esporre dei cartelli di vendita con l'indicazione del prezzo medio nazionale e il prezzo del distributore. In caso di violazione della norma ...