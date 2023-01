Benessere dopo gli “anta” | i must do per vivere meglio

(Di martedì 10 gennaio 2023) Pexels Julia Avamotive Per le donne, ilgli “anta” è una questione delicata e complessa. Dai 45 ai 55 anni, la produzione di ormoni riproduttivi comincia a calare, così come il livello di estrogeni e progesterone. Si verifica man mano un cambiamento della pelle del viso, della tonicità del corpo e della compattezza dell’ovale. Il calo degli estrogeni rende la pelle e i capelli più fragili, genera un senso di malessere e difficoltà nel dormire. Quando questi aspetti non vengono curati, ecco che si arriva all’invecchiamento precoce. L’informazione, però, non sempre è diramata correttamente: in Italia si contano oggi circa 10 milioni di donne in menopausa e, di queste, il 38,5% ignora che bisogna prendersi cura di se stesse in modo differente (dati Censis).gli “anta”: i tre tipi di ...

Il Nuovo Terraglio

