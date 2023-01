Ben Affleck | dopo i tanti meme | sarà protagonista di uno spot di Dunkin' Donuts

Leggi su movieplayer

(Di martedì 10 gennaio 2023) L'attore Benè stato a lungo al centro di divertentie ora è stato immortalato mentre sta girando unoper l'azienda. Benmolti anni che lo hanno vistodi vari, è stato immortalato mentre gira unoper. L'attore è stato avvistato a Medford, Massachusetts, mentre era impegnato a girare alcuni momenti della pubblicità dell'azienda di cui è, come tutti sanno, un fedele cliente. Su Twitter è apparsa una foto e Rob Way ha scritto online: "Questo è così fantastico! Benè stato avvistato mentre consegnava caffè questa mattina nell'area di Boston per' ...