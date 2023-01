Belgio | per il nuovo ct valutato anche Andrea Pirlo

(Di martedì 10 gennaio 2023)è tra i candidati per il ruolo di commissario tecnico delal posto di Martinez, passato sulla panchina del Portogallo Dopo aver detto addio a Roberto Martinez, ufficializzato comect del Portogallo, ilè a caccia del suo sostituto. Secondo quanto riportato da SportItalia, tra i nomi in lizza c’èquello di, ex allenatore della Juve e attualmente del Karagumruk. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dello Sport

XBB.1.5, ricorda l'Ecdc, 'è stata rilevatala prima volta negli Stati Uniti con campioni del 22 ... ma la sotto - variante è stata riscontrata anche in Paesi europei: Austria,, Repubblica ...Il report, aggiunge descrizioni della situazione del mercato NFT anchel' Italia, Austria,, Danimarca, Spagna, Finlandia, Polonia, Russia e Svizzera. Dubai e Fidelity Non solo Europa, ... "Belgio, per il dopo Martinez c'è l'idea Pirlo" Il curriculum di Pirlo finisce sulla scrivania del Belgio: sarà esaminato per il posto da CT Il nome di Andrea Pirlo sarebbe finito sulla scrivania del Belgio per il posto da nuovo CT… Leggi ...Il Belgio è alla ricerca di un nuovo ct dopo l'addio di Roberto Martinez, nuovo selezionatore del Portogallo dopo il deludente Mondiale in Qatar. Secondo quanto riporta l'Het ...