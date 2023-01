Belgio | Andrea Pirlo candidato forte per il ruolo di ct

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ancheè unper la panchina del. Lo riporta l’autorevole quotidiano belga Het Laatste Nieuws, secondo il quale sarebbe stato proprio il tecnico del Karagumruk, ex Juventus nonché leggenda del calcio italiano, a proporre la propria candidatura alla federcalcio belga, che sta cercando il sostituto di Roberto Martinez, andato via per subentrare a Santos sulla panchina del Portogallo. Resta comunque in pole il francese Thierry Henry, ma l’allenatore bresciano lo insidia. SportFace.

