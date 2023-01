Bayern Monaco | de Ligt | «La Bundesliga è stata una sorpresa per me | vi spiego il perché»

(Di martedì 10 gennaio 2023) Matthijs de, difensore del, ha parlato in merito alla competitività della. Ecco le dichiarazioni Matthijs de, difensore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Penso che lasia un campionato in cui tutte le squadre giocano ad alta intensità, molte lavorano duramente per questo: èlapiù grande per me. Devo dire che il livello della Serie A italiana e dellasono abbastanza simili. Certo, la filosofia è diversa ma penso che siano entrambi ottimi campionati e sono felice di giocare inadesso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

