Batistuta | “Lo scudetto lo merita il Napoli Per Osimhen…”

Leggi su zon

(Di martedì 10 gennaio 2023) Gabriel Omarnon ha bisogno di presentazioni. Dopo aver scritto la storia con le magliette di Roma, Fiorentina e della nazionale argentina, l’ex centravanti ha rilasciato dichiarazioni decisamente interessanti sulla situazione di classifica in Serie A e sulla lotta. Le parole di“Faccio il tifo per il, penso che meriti lo. Ci prova da 7-8 anni, ci è andato vicino ma non ci è mai riuscito. Quest’anno lo vedo più convinto. Il vantaggio in termini di punti è importante e non penso che le altre possano riprendere gli azzurri. Ad oggi Osimhen è il centravanti più determinante del campionato. I suoi gol valgono punti pesanti, mi piace tanto ed è importante per la squadra. A volte sembra troppo voglioso, gli direi di stare più calmo, ad esempio con la Samp ...