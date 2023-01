(Di martedì 10 gennaio 2023) Ilsta facendo faville in campionato. I ragazzi di Luciano Spalletti hanno 7 punti di vantaggio su Milan e Juventus e si sono già laureati campioni d’inverno con 2 giornate d’anticipo. Nei cinque precedenti, ilper due volte si è laureato campione a fine stagione, mentre le altre tre volte si è dovuto accontentare del secondo posto. Questa sera, ospite di DAZN, nel corso della trasmissione “Supertele“, c’è Gabriel, ex attaccante di Fiorentina e Roma.Daznsicuro: “Ilvincerà lo Scu” Il “Re Leone“, interrogato sull’esito della Serie A, si è espresso con grande fermezza. Secondo l’ex attaccante argentino ilvincerà lo Scu. Per l’ex bomber, il distacco ...

Spazio Napoli

Sono ancora irresistibili, come quando erano in campo. Gabriele Javier Zanetti dominano l'Auditorium Santa Chiara, facendoil pubblico a ritmo di tango non con gol e giocate come quando erano in campo, ma tra aneddoti e curiosità sulla loro ...... in giallorosso dal 1939 al 1948, unico altro argentino, oltre a Gabriel, Walter Samuel e ... Ora arriva la Joya, il talento voluto fortemente da Mourinho e che già fala Capitale. Batistuta fa impazzire i tifosi del Napoli: l’ha detto sullo Scudetto!