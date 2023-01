Basket | Nba | Jokic e Murray trascinano Denver al successo sui Lakers

(Di martedì 10 gennaio 2023), 10 gen. - (Adnkronos) - INuggets lanciati al vertice della Western Conference fanno pesare il fattore campo e si prendono senza grande affanno quella che è la vittoria numero 11 consecutiva in casa superando 122-109 i Los Angeles, privi dell'infortunato LeBron James, oltre al lungodegente Anthony Davis. I californiani che non vanno oltre i 17 punti e 10 rimbalzi di Thomas Bryant e i 25 con sette rimbalzi e sette assist di un incisivo Russell Westbrook in uscita dalla panchina. Avanti anche di 20 lunghezze prima di alzare un po' il pedale dall'acceleratore nel finale, i Nuggets si godono la miglior prestazione stagionale di Jamalche chiude con 34 punti, 5/9 dall'arco, sette rimbalzi, quattro assist e un paio di recuperi, a cui si aggiungono i 16 punti realizzati da Kentavious Caldwell-Pope ...

