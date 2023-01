Basket | Eurolega 2022 2023 | Virtus Bologna e Olimpia Milano sconfitte da Zalgiris e Berlino

(Di martedì 10 gennaio 2023) Dopo due vittorie prestigiose si ferma la corsa dellaSegafredo, sconfitta nella diciottesima giornata dell’dalloKaunas. Una sconfitta interna pesante, maturata soprattutto in un complicatissimo approccio alla partita e un primo quarto da 20-8 in favore dei lituani. Quest’ultimi hanno comunque messo in campo una partita di grande solidità e costanza, riuscendo a limitare anche la fantasia della. Gli uomini di Scariolo hanno cercato di rientrare e ci sono anche riusciti, iniziando l’ultimo quarto in parità sul 60-60. Nel finale però sono mancate le percentuali e anche la difesa, contro unoestremamente concreto e organizzato che coglie così la quarta vittoria nelle ultime cinque uscite ...

OA Sport

