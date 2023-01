Basket | Eurolega 2022 2023 | risultati e classifica aggiornata

(Di martedì 10 gennaio 2023) Idi tutte le partite e ladell’di. Ci siamo, è finalmente tutto pronto per l’inizio di una nuova, appassionante stagione della maggiore competizione europea di pallacanestro, che vede l’Italia tornare ad essere rappresentata da due squadre: all’Olimpia Milano si è infatti aggiunta la Virtus Bologna. Di seguito lae idi tutto il torneo, dalla fase a gironi alle Final Four. IL REGOLAMENTO– Regular Season Real Madrid 12V-6P AS Monaco 12V-6P Olympiacos Pireo 11V-7P Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz 11V-7P FC Barcellona 11V-6P Fenerbahce Beko Istanbul 10V-7P Zalgiris Kaunas 10V-8P Analdou Efes Istanbul ...

OA Sport

: Serata diper Virtus attesa, alle ore 20:30, dal match casalingo contro lo Zalgiris Kaunas. Ancora assente Mannion, a referto Cordinier. - Coach Sergio Scariolo:'Il controllo dei ...Se per i propugnatori dell'idea una superlega doveva rappresentare il meglio del meglio del calcio, sul modello dei campionati americani o dell'di, per gli oppositori era difficile ... LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano 83-63, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: tracollo milanese in Germania Pesante sconfitta per l'Olimpia Milano, superata a Berlino da un convincente Alba: è la dodicesima sconfitta stagionale in Eurolega per gli uomini di Ettore Messina, la seconda consecutiva dopo quella ...Per la diciottesima giornata di regular season di EuroLeague, alla Mercedes Benz Arena scendono in campo con palla a due alle ore 20:00 l'Alba Berlino e l'Olimpia Milano. Qui ...