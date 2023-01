Basket | Eurolega 2022-2023 | la Virtus Bologna lotta ma perde in casa contro lo Zalgiris

(Di martedì 10 gennaio 2023) Niente da fare per lanella 18ma giornata dell’. Dopo le due vittorie consecutiveFenerbahce e Barcellona, arriva una sconfitta per le V Nere nel matchlingoloKaunas con il punteggio di 77-87. Decisivo un ultimo quarto perfetto della compagine lituana (17-27), brava nel prendere definitivamente il largo dopo una bella rimonta del gruppo di Sergio Scariolo trascinato da uno scatenato Teodosic. In seguito a questa partita i ragazzi di Kazys Maksvytis ottengono la decima vittoria stagionale in campo europeo e si prendono la settima posizione provvisoria (in attesa dei match di domani). La squadra emiliana rimane invece ferma a otto affermazioni ed è 12ma. Gli ospiti partono ...

Dopo due vittorie prestigiose si ferma la corsa della Virtus Segafredo Bologna, sconfitta nella diciottesima giornata dell'2022/2023 dallo Zalgiris Kaunas per 77 - 87. Una sconfitta interna pesante, maturata soprattutto in un complicatissimo approccio alla partita e un primo quarto da 20 - 8 in favore dei lituani.Luwawu - Cabarrot prova a scuotere i campioni d'Italia, brani di buonoffensivo degli ospiti che tornano a meno 4 con Hall ed il rientrante Davies a bersaglio, 27 - 23. Nel momento migliore ... LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano 83-63, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: tracollo milanese in Germania Basket, Eurolega 2022/2023 diciottesima giornata: sconfitte per Olimpia Milano e Virtus Bologna contro Berlino e Zalgiris Kaunas ...Cade ancora l’Olimpia Milano in Eurolega. Dopo la sconfitta con l’Olympiacos, altro pesante ko in trasferta per gli uomini di Ettore Messina: nella 18esima giornata della massima competizione europea, ...