Basket | EuroCup | Della Valle show | Brescia batte Badalona e rilancia la corsa playoff

Leggi su oasport

(Di martedì 10 gennaio 2023) Si è da poco conclusa la sfida ditra la Germanie lo Joventut, valevole per la decima giornata del torneo. I lombardi erano a caccia di una vittoria per risalire la classifica, dove erano attualmente settimi con 4 successi e 5 sconfitte, mentre gli spagnoli puntavano a confermarsi in vetta al girone A con 6 vittorie e 3 sconfitte. Ecco come è andata. GERMANI– JOVENTUT85-75 Buona partenza per la Germani, che dopo un avvio di studio trova una tripla con Cournooh e un canestro diper il 7-3. Restano avanti i padroni di casa, cona inseguire, mani che gestiscono l’esile vantaggio e toccano anche il +6 con tre liberi di...