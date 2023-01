La Gazzetta dello Sport

Le prime immagini realizzate dall'alpinista valdostano e da David Gorttler sull'Ottomila che tenteranno di salire d'inverno e in ...Pochi km più in là c'è Hervéche si trova in Nepal per provare a realizzare un'impresa storica: lasalita in puro stile alpino in inverno di un 8000. Con lui, per acclimatarsi sempre ... Barmasse e la prima ricognizione (anche gli sci) sul Dhaulagiri ... Per l’alpinista e il tedesco Goettler inizia lo studio della via per la salita dell’Ottomila nepalese. “Qui siamo in quattro: noi più il cuoco e l’aiuto cuoco…” ...Il 2023 è iniziato con il piede giusto per gli appassionati di alpinismo. Il primo giorno dell’anno nuovo Hervé Barmasse e David Gottler hanno finalmente svelato l’8000 che proveranno a scalare il pro ...