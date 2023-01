(Di martedì 10 gennaio 2023) Pesano la persistente inflazione, l'aumento dei tassi di interesse e gli effetti della guerra in Ucraina. In Eurozona attesazero. L'outlook potrebbe peggiorare ulteriormente in caso di un nuovo shock per l'economia

Inflazione persistente, aumento dei tassi di interesse ed effetti del conflitto in Ucraina. Sono questi i fattori che hanno spinto laa rivedere le proprie previsioni di crescita sia per le economie avanzate sia per quelle emergenti ed in via di sviluppo . Stime riviste al ribasso con aspettative, poi, di una moderata ...L'outlook potrebbe peggiorare ulteriormente in caso di un nuovo shock per l'economia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Laha rivisto in forte ribasso le previsioni sulla crescita... Banca mondiale taglia stime crescita globale 2023 da 3% a 1,7%, rischio recessione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - La Banca mondiale ha rivisto in forte ribasso le previsioni sulla crescita mondiale nel 2023, tagliandole a +1,7% da +3% di giugno scorso, a causa della persistente ...“La crescita globale sta rallentando bruscamente in un contesto di inflazione elevata, i tassi di interesse più elevati, riduzione degli investimenti e ...