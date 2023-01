Bale dice addio al calcio | i suoi migliori gol con il Real Madrid | VIDEO

(Di martedì 10 gennaio 2023) Garethha annunciato il ritiro dalgiocato. In nove anni alha collezionato 106 gol e 67 assist in 258 presenze.

la Repubblica

In The Pale Blue Eye " I delitti di West Point ,è Augustus Landor, detective con una ... Meglio è il cadetto che si presenta a Landor in un pub a tarda notte, lo prende da parte e gli: 'L'...I funerali si terranno domani a Londra in forma privata • Gareth, 33 anni, attaccante ... Indagano sulla benzina, ma i colpevoli sono loro Libero: Toh, Bergogliocose di destra La Verità:... Gareth Bale dice basta: lascia a 33 anni il mister cento milioni del Real Madrid Il film gotico by Scott Cooper (il regista di 'Crazy Heart') segue un detective che non ha niente da perdere (Bale) e il giovane poeta (sì, avete letto bene), che indagano insieme su una serie di omic ...Sport - Con queste parole su Instagram l'ex giocatore di Tottenham e Real Madrid Gareth Bale annuncia il suo addio al calcio giocato, solo poche settimane dopo i ...